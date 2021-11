Valimistel Tallinnas 38 mandaati saanud Keskerakond jäi kahe linnavolikogu kohaga ilma ainuvõimust, mida siiani pikka aega nauditud sai. Et pealinna valitsemine jätkuks tsentristide juhtimisel, tuli sobitada koalitsioonikooslus. Keskerakond valis järgmiseks neljaks aastaks omale partneriks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, mis kogus tänavu valimistel pealinnas vaid 6 mandaati.

Kuna koalitsiooni näol on tegemist ühe suure ja ühe väiksega, tekib selgelt küsimus jõuvahekorra kohta. Kuidas läks nii, et kaheksa korda kehvema tulemuse teinud sotsidele anti 7 abilinnapea kohast tervelt 3?