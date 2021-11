VIDEO | Raimond Kaljulaid: me tegelikult ei salatse Tallinna koalitsioonikõneluste sisuga

Tallinnas jätkusid laupäeval koalitsioonikõnelused Keskerakonna ja sotside vahel. Raimond Kaljulaid nimetas koalitsioonikõnelusi jätkuvalt töiseks ning andis mõista, et peagi võib leping ka allkirjastatud saada. Millal täpselt, seda Kaljulaid siiski ei reetnud.

"Meil on olnud võimalus tõesti minna küsimustega väga detailseks," ütles Kaljulaid, selgitades, et kuna valimiste protseduur on EKRE poolt vaidlustatud ning valmistulemusi lõplikult kinnitatud ei ole, siis sellega seoses ei saa uus volikogu koosseis ka koguneda.

Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid alustasid Tallinnas võimuliidu loomiseks läbirääkimisi oktoobri lõpus.

Kui kõnelused algasid, ütles Kaljulaid, et nende erakonna jaoks on põhiküsimus see, et vaid linnavalitsuse töös osaledes on võimalik oma lubadusi tõhusalt ellu viia.

“On pisut üllatav, et mitmed volikokku pääsenud erakonnad on teatanud, et neil ei ole üldse soovi ellu viia seda, mida nad enne valimisi inimestele lubasid. Meie oleme algusest peale rõhutanud, et soovime nelja aasta jooksul seista oma lubaduste ellu viimise eest ja seda saab kõige paremini teha linna juhtimises osaledes. Opositsioonis on selleks palju vähem võimalusi. Muidugi on meile eriti olulised kaasaegse, ohutu ja kõigile mugava linnaruumi küsimused. See oli keskne telg meie kampaanias ning on oluline küsimus ka koalitsiooniläbirääkimistel,” ütles Kaljulaid.

Sotsiaaldemokraatide läbirääkimiste delegatsiooni kuuluvad Raimond Kaljulaid, Indrek Saar, Riina Sikkut, Jevgeni Ossinovski ja Maris Sild.

Keskerakonnal on 79-kohalises Tallinna linnavolikogus 38 kohta, sotsiaaldemokraatidel kuus.