VIDEO | Raimond Kaljulaid täitmata jäävatest valimislubadustest: praeguses kriisis pole aeg rääkida sellistest toredatest mõtetest

Pealinnas järgmisele neljale aastale tooni andev koalitsioonileping on pikka aega Tallinnas võimul olnud tsentristide nägu. Seda tõenäoliselt paratamatult – omab ju valitsemiseks partnerit otsinud Keskerakond 38 mandaati, samas kui sotsidel on linnavolikogus kõigest 6 kohta.

"Arvan, et mõlema poole soov on see, et meil oleks toimiv ja hea koostöö," märkis Kaljulaid peale koalitsioonileppe allkirjastamist Delfile. Ta märkis, et aselinnapeade kohad just nendes valdkondades võimaldab Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal viia ellu ideid, millest enne valimisi ka kõneldi.