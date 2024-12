20 AASTAT INDIA OOKEANI TSUNAMIST | „Vesi tõmbus tagasi nagu tolmuimejasse.“ Eestlastest ellujääja ja päästja kirjeldavad katastroofi tagamaid

Hirmsa katastroofi elas üle toona 26-aastane Anu Põrk, kes oli parasjagu elukaaslasega puhkamas Tais, Koh Lanta saarel. „Tundus, et küll see rand on kummaline. Vesi kuidagi taandub, tõmbab tagasi mere poole. Sadu meetreid,“ meenutab ta hetke, mil esmakordselt tundus, et miskit on viltu. Tema imestuseks ei osanud aga halvemat oodata ka kohalikud.