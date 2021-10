OSALE NAERUKOOLITUSEL | OSA 3 - Loovusest sünnib naer ja naerust sünnib loovus

Loovust võib pidada füüsiliseks lihaseks, mida on võimalik arendada. Loovus on kui treenitav lihas, mida on vaja meile kõigile. Mida rohkem me harjutame, seda loovamad, mängulisemad me oleme ning suudame ka uusi ideid genereerida. Kõik ei pruugi alati olla praktiliselt, aga loovuse arendamiseks sobivad siiski.