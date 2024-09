Sara Rammal on 22-aastane disainer ja videograaf Liibanonist . Mullu oktoobris, kui Iisraeli ja Liibanoni suhted pärast Gaza sõja puhkemist teravnesid, oli ta sunnitud oma Lõuna-Liibanoni kodust evakueeruma. Ta pere jäi esialgu paigale, väikesesse piiriäärsesse linna Odaisseh’sse, kuni nad naabermaja pommitamises viga said ning samuti pealinna ümber asusid.

Nüüd on Rammal viimase paari päeva jooksul Beirutis näinud lähedalt mitut Iisraeli rünnakut. Ta räägib Delfile, et nägi oma silmaga, kuidas seitsmeaastast üleni verist, käest ilma jäänud last haiglasse talutati.