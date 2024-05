VIDEOLUGU | „Number 1 hitt vaid 17 dollari eest!“ Delfi TV leidis üles petturid, kes on vallutanud Eesti muusikaedetabelid

Ees ootas aga midagi üllatavat. Seda ei näe iga päev, et edetabeli vallutab artist, kes on ka kogenud muusikamänedžerile täiesti tundmatu.

„Ma kuulasin lugu, kui see olukord juhtus, ja ma olin negatiivselt üllatunud. See ei olnud minu arust esikoha vääriline lugu,“ tunnistab Sein. Ja tal oli õigus – loo esikoht ei vastanud loogikale. Muusikaeksperdid on ühel nõul, et tegelikult ei kuulanud laulu keegi, vaid selle voogedastuses kuulanute arvud olid võltsitud.