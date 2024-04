Teie enesekiituse osa on programmis kõige pikem. Kas tegemist on isiksuse omapära või arusaamaga, et tagasihoidlikkus ei ole voorus?

Mis siin häbeneda, küsiti ju. Programm on eelkõige kirjanike liidu liikmete jaoks, seal võib olla paljugi, mida keegi pole kuulnud või ei vii minuga kokku. Kirjutasin häbenematult lahti, mis ma teinud olen.