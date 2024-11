VILJA KÜSIB | Katri Raik: ma ei ole midagi valesti teinud ja häbi mul ei ole

Tatjana Stolfat valiti eile Narva linnavolikogu esimeheks 16 häälega 31-st. See on väga habras ülekaal. Niisiis pole üldsegi kindel, et teie linnapeaks saate?

Irina Janovitš võeti maha 20 häälega ja uus esimees valiti 16ga. Narvas juhtub imesid, üks hääl võib minema minna, kaks juurde tulla. 30. novembril avaldatakse umbusaldust linnapea Jaan Tootsile ja valitakse uus linnapea. Eks vaatame, mis järgmine laupäev toob.

