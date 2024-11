Et oleks kas või mõni helge moment – kas tervishoiusüsteemis on midagi on hästi ka?

Muidugi. Tervena elatud aastate hulk suureneb ja oodatav eluiga pikeneb. Suremus südamehaigustesse väheneb, ja väheneb kiiremini kui teistes Euroopa Liidu riikides. Oleme vastsete emade ja vastsündinute tervisenäitajate poolest maailma tipus. On palju asju, mida teeme hästi, kuid on väga vähe suuri süsteeme, mis töötavad ideaalselt.

