Kaitseminister ja Reformierakonna juhatuse liige Hanno Pevkur saabus saatesse otse Reformierakonna juhatuse koosolekult, kus erakonnale andis aru peaminister Kaja Kallas. „Kaja ütles, et ta tõesti ei teadnud,“ lausus Pevkur. „Mul ei jäänud kahtlust, et ta rääkis asjadest nii, nagu need olid.“