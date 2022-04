VIDEO | Mart Luik: olin inimlikult solvunud, kui mind Ekspressi pealkirjas "lammutajaks" nimetati

Testi ametiaega püüdva Erik Roose sõnul saadakse tema organisatsioonist lahkudes tihtipeale tagantjärgi aru, et tegelikult olid asjad päris hästi. "Alati on üksikjuhtumid, aga enamasti on inimesed meenutanud hea tundega aega, mil nad on meil töötanud," sõnas praegune ERRi juhatuse esimees.