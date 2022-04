ERISAADE | "Ehk on see küsimus Urmas Vainole?" Kas ERRi hilinenud juhikonkurss on vaid näitemäng?

Lisaks Roosele jõudsid lõppvooru ka pikaaegne Postimehe peatoimetaja ja Eesti kultuuriatašee Berliinis Merit Kopli ning mitmeid meediaorganisatsioone, sealhulgas samuti Postimeest juhtinud Tallinna strateegiakeskuse direktor Mart Luik.

Milleks konkurss, kui võitja on ette teada? Erik Roose: "Äkki on see küsimus Urmas Vainole?" Vaino nimelt kirjutas hiljuti sotsiaalmeedias: "Kuulen üha rohkem hääli ja loen üha enam tekstidest, et ERR-i juhatuse esimehe valimise avalik konkurss jääb ära. Et pikendatakse ilma igasuguse avaliku debati ja kaalumiseta praeguse juhatuse volitusi. Miks, austet nõukogu liikmed? Miks me väldime avalikku debatti teemal, kuidas ERR on oma ülesannetega hakkama saanud ja kuidas peaks edasi liikuma? Mina ERRi töötajana tajun seda päevapoliitika sekkumisena avalikõigusliku ERRi juhtimisse. Ma loodan, et ma eksin."

"See, et see konkurss tuli, on väga hea, ükskõik, kuidas see läheb," ütles Merit Kopli. Ta lisas: "Kui Erik ka võidab, oleks ka Erikul palju parem positsioon, onju?" Roose: "Ma arvan, et mandaadi pikendamine on nõrgem kui uus valik."

"Tõsi ta on, et see, et see viimasel minutil korraldati, ei too rahvusringhäälingule plusspunkte," ütles Luik. "Olen aga Meritiga absoluutselt nõus – on hea, et see praegu toimub. Loodame, et me ei ole siin teisejärgulised osalejad," sõnas ta. Luik lisas, et tema hinnangul peaks ERRi kaalukus tähendama, et konkursi korraldamine on nõukogule seadusega pandud kohustus.

Kuhu kaob raha ja kuidas seda ometi juurde leida

Luik ja Kopli andsid oma hinnangu sellele, kuidas on ERR Roose ajal oma ülesannete täitmisega hakkama on saanud. Ta alustas positiivsest. "Ühtse uudistemeeskonna loomine ja sporditoimetusega ühendamine, mis algas juba enne Eriku valimist," tõi Luik välja. Ka veebi prioriteetsuse esiletoomine oli kandidaadi hinnangul õige. "Seda enam, et rahvusringhääling oli erameediast kõvasti maas," lisas ta.