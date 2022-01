VIDEO | Kaja Kallas tunnistab: meie meetmetele tuli kriitikat väga palju. Need olid tehtud kiiresti ning olime selles vaidluses üsna üksi

“Loomulikult,” vastas peaminister küsimusele, kas uus meetmepakett võib olla nende erakonna valijatele pettumuseks. “Mina olen kaitsnud seda, et peame aitama sihitult neid, kel rohkem on seda tuge vaja. Aga valdav tunne oli ka meie fraktsiooni liikmete hulgas, et on vaja teha täiendavaid meetmeid ning inimesi veel rohkem aidata, kuna olukord on keeruline.”

Varasemalt Reformierakonna välja pakutud meetmeid teised erakonnad piisavaks pidanud ei ole. Küsimusele, kas Reformierakond uue kokkuleppe valguses samuti tunnistab, et senised meetmed ei olnud piisavad, vastas peaminister, et sellist kriitikat tuli väga palju. “Need meetmed olid tehtud kiiresti ja olid ulatuslikud, aga me olime selles vaidluses üsna üksi. Kõik tahtsid anda veel rohkem raha,” ütles Kallas.

Reformierakonna kompromissi Keskerakonnaga on juba avalikult kritiseerinud ka reformierakondlane Jürgen Ligi. Kallas ütles, et ka tema hoidis varasemalt Ligiga sama positsiooni. “Aga fraktsioonist tuli signaal, et leppige kokku ja tehke leevendusmeede.”

Uued lisameetmeid, mida on kokku kolm, lähevad maksumaksjale maksma umbes 79 miljonit eurot. “Üsna märkimisväärne summa,” ütles Kallas ning täiendas, et hetkel tuleb see raha valitsuse reservist.