VIDEO | Kaja Kallas: tuleks oodata, kas senine toetusmeede töötab. Kui see pole piisav, tuleb täiendavad otsused teha

"Ma käisin täna Keskerakonna fraktsioonis küsimustele vastamas ja ütlesin tõepoolest seda, et eelmisel nädalal oli palju selliseid väljaütlemisi, mis, ma saan aru, tekitasid Keskerakonna liikmetes palju pingeid. Kui see nii on, siis ma tõesti vabandan, sest mul ei olnud soovi kedagi solvata," ütles Kallas.

Energiahindade kompenseerimise kohta ütles peaminister, et kõigepealt peaks ootama juba kehtestatud meetmete mõju. "Kui me teeme midagi täiendavalt, siis me peame arutama-arvutama, sest see on maksumaksja raha, mis selle toetuse alla läheks. See võistlus on läinud siin juba väga pingeliseks – kes rohkem pakub – tähtis on see, milles me kokku lepime ja millega valitsus välja tuleb."

Kallas: "Minu soov on olnud see, et me ootame ära kasvõi paar päeva, kuni uus toetusmeede on rakendunud – kas inimesed saavad abi või on inimesi, keda on vaja täiendavalt aidata. Selleks on meil vaja andmeid."