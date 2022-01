VIDEO | Kaitseminister Laanet: täna saabus USAlt luba annetada Ukrainale Javelin rakette

Kaitseminister lisas, et Ukraina toetamise kõrval on ka Eesti julgeolekuolukord muutunud ning sellest tulenevalt peame ka meie plaane ringi mängima, sellest tulenevalt suurendatakse 380 miljoniga ka kaitsekulutusi. “See raha läheb eelkõige varude täiendamiseks ning teine valdkond on eelhoiatus, et teaksime paremini milleks ja millal me valmis peame olema,” ütles Laanet.