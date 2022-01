VIDEO | Sotside esimees: valitsus on oma inimeste aitamises väga kõvasti läbi kukkunud

Nii Sotsiaaldemokraadid kui ka Isamaa on peaministri tänase avalduse osas väga kriitilised. Sotside esimees Indrek Saar arvas, et valitsus ei ole oma tööga hakkama saanud ning Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et nende meelest ei ole valitsusel adekvaatseid lahendusi.