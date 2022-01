VIDEO | Jüri Ratas: valitsuskriisi ärahoidmise ajaaken hakkab sulguma, kuid on veel irvakil

Ratas tõi ka esile, et tema meelest on lisaks energiakriisile probleem ka Reformierakonna juhtimisoskustes ning valitsuse tervis just suurepärane ei ole. "Kui valitsus istub koos, siis eks see üles-alla käib. Siin on juhtimiskriisi. Meil on vaja lõpuks kokku leppida," ütles Ratas.

Keskerakond soovib seista keskklassi eest ning näeb, et just nemad on praeguses energiakriisis hätta jäänud. "Keskklassil on täna raske ja ma loodan, et keegi Eesti poliitikutest ei ütle täna, et keskklass on rikkad, et küll nad selle kõigega kohe hakkama saavad. Need inimesed on täna löögi all, neid peab aitama."