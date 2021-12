"Kui tema väljaöeldut saksa keeles vaadata, siis ta peegeldas diskussioone, mida saksakeelses inforuumis peetakse. Eestis ei ole kohustuslikku vaktsineerimist ja hetkel valitsusel sellist plaani ei ole," ütles peaminister Kaja Kallas (Reformierakond).

Kas see tähendab, et see on välistatud igaveseks või see võib tulla kunagi lauale, nagu ka nüüd Saksamaal ja Austrias?