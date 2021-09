VIDEO JA FOTOD | Eesti 200 pealinna meerikandidaat: Tallinna murettekitavaim piirkond on Vabaduse platsil

Toimumiskoha valik ei olnud juhuslik. Eesti 200 soovis kurvailmelise ümbruskonnaga veel tugevamalt Keskerakonna täitmata jäänud lubadustele rõhuda. „Kui praegu ilmuks Ülemiste Vanake ja küsiks, kas Tallinn on valmis, peaksime ütlema „Jah, selline Tallinn, nagu Edgar Savisaar plaanis, on valmis.“ Aga kas see on selline Tallinn, millist tahtsime – ilmselt mitte.“ teatas Reinaas.

Meerikandidaadi sõnul seisneb Tallinna suurim probleem linnaruumis: „Vaadake ringi – mõnusa linnakeskkonna asemel on siin ainult läbu ja mingi putkamajandus,“ osutas mees valimiskõnet pidades Balti jaama ümbrusele. Küsimusele, mis on pealinna murettekitavaim piirkond, vastas mees, et see asub Vabaduse platsil ning selle nimi on Tallinna linnavalitsus.