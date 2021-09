VIDEO JA FOTOD | Kristina Kallas: poliitikud oskavad tänapäeval väga hästi vahutada, aga konkreetseid otsuseid ei ole tehtud

Ürituse juhatas muusikapalaga sisse muusik Triin Lellep ning valimiskongressi juhtis kirjanik ja lavastaja Mart Sander. Kongressil pidas kõnet erakonna esimees Kristina Kallas, kes rõhutas peamiselt muutuste olulisust. Tema meelest on suurim murekoht regionaalne ebavõrdsus.

„Eesti on Tallinna poole kreenis,“ teatas poliitik kindlalt. Kallase arvates on tarvis muuta ka riigi juhtimist: „Meil on parlament täna ikkagi täiesti kinni jooksnud, obstruktsiooni kasutatakse väga omakasupüüdlikult.“

Küsimusele, mida ta arvab Urmas Reinsalu ettepanekust opositsioonis jõud ühendada ja Keskerakond Tallinnas võimult kukutada, vastas Kallas, et muutus Tallinna linnavalitsuses on tõepoolest vajalik. Ta ei kiirustanud siiski ettepanekut kahe käega toetama: „Eesti 200 ei ole huvitatud sellest muutusest, et vahetaks võimu ära ja püsiks ise võimul."

Kallas rõhutas, et kavatseb Reinsalu plaaniga ühineda vaid siis, kui see tähendaks tõesti uute otsuste langetamist ja Eesti elu edendamist. Kallas sõnas, et kui teised opositsioonierakonnad näitavad valmisolekut muutuseid ellu viia, on „ühise rinde“ moodustamine õige tee.

Kristina Kallas kandideerib Tartus kohalikel valimistel, Tallinnas on Eesti 200 kandidaat Marek Reinaas.