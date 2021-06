FOTOLUGU EHITUSELT | Tallinna linnavaraamet ootab huvitatud arheolooge Tallinna Linnateatri keldrisse tuhnima

Linnateatri lavaauk on 500 kohaga publiku jaoks on seni olnud suvetükkide mängimise ajal teatri kõige suurem lava. Nüüd aga kaevatakse auk veel viis meetrit sügavamaks ja sellesse rajatakse 130 kohaga black box lava ehk kandiline mustade seinadega ruum etenduste andmiseks.

Üks ruumidest on huvitav selle poolest, et seda ei ole varem arheoloogiliselt uuritud. Seetõttu on arheoloogid väga oodatud kaevama ning uurima, kas sealt on leida midagi muud huvitavat peale mitusada aastat vana hobusesõnniku. Tallinna linnavaraamet ootab huvitatud arheolooge keldrisse tuhnima, et võimalikult maa all peituvad aarded tulevastele põlvedele kaotsi ei läheks.