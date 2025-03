VILJA KÜSIB | Janar Holm: kahju, et Jürgen Ligi solvus

Missuguste tunnetega jälgisite seda, mismoodi Trump ja Vance reedel Valges Majas Zelenskõid survestasid ja mõnitasid, mispeale Ukraina president lahkus, jättes allkirjastamata maavarade leppe?

Pärast seda oli tükk aega paha tunne. Sellisel hetkel tuleb hingata ja oodata, kuni öö läheb üle. Ega see tunne küll oluliselt paremaks ei läinud. Pärast seda reedeõhtut oli maailm pisut muutunud. Aga ei maksa paanikasse minna. Ameerika Ühendriigid on meile jätkuvalt oluline riik, aga Ukraina on tähtis.