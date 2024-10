Vaevalt oli Hando Sutter jõudnud tööandjate keskliidu juhiks saada, kui valitsusest hakkas tulema hullutavaid sõnumeid. Lauri Läänemets teatas, et turumajanduse aeg on läbi. Maksutõusud olid muidugi varasemast teada, ent nõnda nagu kõhnem rahakott kurvastab eraisikuid, teeb see keerulisemaks ka ettevõtete elu. Esmaspäeval kell 9 algava saate külaliseks on Hando Sutter.