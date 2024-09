VILJA KÜSIB | Kristo Enn Vaga imeline muutumine: enne kritiseeris, nüüd kiidab Kivimäge ja Pevkurit taevani

Enne kui hakkasite poliitikuks, olite võidusõidurattur, Eesti juunioride meister maanteesõidus. Kindlasti jälgite ka EOK presidendi valimisi. Kellele kandidaatidest – Kersti Kaljulaid, Urmas Sõõrumaa, Erich Teigamägi – hoiate pöialt teie?

Olin tõesti elukutseline rattasportlane. Sõidan endiselt palju rattaga, et end vormis hoida. Olen suur spordifänn. On hea, et on kolm kandidaati, tekib debatt, eriti kuna Pariisi olümpial ei läinud eriti hästi. Minule on kõige südamelähedasem jalgratturite liit, mis toetab Kersti Kaljulaidi.