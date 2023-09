Esmaspäeval kohtusid Delfi stuudios Mihhail Kõlvart ja Tanel Kiik. Mõlemad kandideerivad Keskerakonna juhiks. Kumb võidab, see selgub erakorralisel kongressil, mis peetakse 10. septembril. Aga meie tahame ometi kohe teada, kumb on kõvem ja kummal on võidušansid suuremad. Vaata ja ela kaasa!