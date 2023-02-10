ВИДЕО | „Чтобы ездил на обычной машине, одевался в обычную одежду“ За кого хотят голосовать молодые избиратели? Отвечает молодежь от 18 до 25 лет

„Кто меня будет представлять? Ну точно не человек 40-50 лет“, - говорит он.



19-летней Полине важно, чтобы кандидат был приближен к народу, не делал громких заявлений, ездил на обычной машине, одевался в обычную одежду и был молодым. „Чтобы он максимально понимал тех, кто за него голосует“, - объясняет девушка.



Аннели голосует на каждых выборах и считает сейчас самым важным, чтобы происходила интеграция русскоязычного населения. „Хотелось бы видеть людей, которые находятся в обоих мирах - и в русском и эстонском“, - описывает она „своего“ кандидата.



Кай считает, что выборы очень сильно влияют на жизнь каждого. „Меняется даже общественное отношение в зависимости от того, кто у нас в Рийгикогу“, - делится он мыслями.



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