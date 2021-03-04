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"Стиль жизни с Анатолием Эйном” с весеннего гала шоу Валентина Юдашкина
Специально к женскому дню!
ВИДЕО | Смотри, как "масочные контролеры" развлекаются на остановке
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Убийство на Юмера | Пострадавшим оказана психологическая помощь. Соседка стрелка: его надо отпустить
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Осиновский: ограничения надо было вводить раньше. В перспективе у нас будет 1500 заболевших в день
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ВИДЕО | Рейнсалу предлагает сделать всем жителям Маарду тесты на антигены
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Sisuturundus
Sisuturundus
ВИДЕО | Блок из шести банок без упаковки, экономящий до 60 миллионов пластиковых пакетов в год!
ВИДЕО и ФОТО | Смотрите, какие уникальные букеты от эстонских флористов-чемпионов получат Керсти Кальюлайд и Кая Каллас в День независимости
ВИДЕО | Опасный гололед на улицах Таллинна
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ВИДЕО | В Таллинне хаос с общественным транспортом: автобусы перешли на свободный график, движение троллейбусов и трамваев нарушено
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ВИДЕО RUSDELFI | В Маарду самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 в Эстонии. Жители города: ”Ну и что?”
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На этой неделе в программе “Стиль Жизни c Анатолием Эйном” — Riga Fashion Week
В воскресенье 21 февраля в 11 утра и в 23:00 на канале 3+!
ВИДЕО | Полиция напоминает: закрытая на замок дверь осложнит жизнь вора. Как защитить свое имущество?
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Sisuturundus
А вы знаете, что такое 5G?
ВИДЕО | Никаких преград! В Таллинне прошел мастер-класс по изготовлению сексуальных кожаных аксессуаров для интимных игр
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Эксклюзив "Бублика"
Sisuturundus
Sisuturundus
Международный день презерватива: 10 ошибок при использовании презерватива
ВИДЕО | Велосипедист перевозит ребенка на санках через оживленный перекресток
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максимальная безответственность
Генконсул РФ в Эстонии: все наши сотрудники будут рады сделать прививку Pfizer, не порочьте врачей
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ВИДЕО | Уже сегодня стартует главное музыкальное шоу страны — "Народ поет". Смотрите уникальные кадры со съемок!
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ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | Автомобиль едет на красный на пешеходном переходе
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комментарий полиции
Стали известны участники главного музыкального русскоязычного шоу страны — "Народ поет". Выбирай, за кого будешь болеть!
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Старт уже 5 февраля в эфире ETV+!
Кая Каллас об обратной стороне поста премьер-министра: “Вчера был очень грустный разговор с сыном…”
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ФОТО И ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | ДТП вызвало в Ласнамяэ большую пробку: водители трех автомобилей не смогли договориться
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Дополнено комментарием полиции
Видеоинтервью с Кылвартом
Протаранивший ворота на российско-эстонской границе: я надеялся, что будут стрелять
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ФОТО И ВИДЕО | “О том, что в Эстонии есть женский хоккей, многие даже не знают”. Медсестра скорой, детский тренер и помощник посла — о любви к хоккею и надеждах на новую женскую сборную
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Женской сборной Эстонии по хоккею нужна ваша поддержка!
Три человека погибли из-за неисправного холодильника? Репортер RusDelfi выяснял, почему сгорел дом попечения в Ида-Вирумаа
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эксклюзив
ВИДЕО | Михаил Кылварт о коалиции с реформистами, обысках в кабинете и отставке Ратаса
ВИДЕО | Март Хельме: и не надейтесь! EKRE останется у власти
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ФОТО и ВИДЕО | "Раньше приходили пенсионеры, а сейчас много молодых". В Нарве увеличился спрос на получение бесплатного хлеба
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ERKI Fashion Show в программе "Стиль Жизни с Анатолием Эйном". Смотрите в это воскресенье!
10 января в 11:00 и в 23:35 на канале 3+!
ВИДЕО | "Бесплатная парковка и горячая вода". Смотрите, как преобразился Центральный рынок после реконструкции
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Эксклюзив RusDelfi
ВИДЕО DELFI | Семья из Ласнамяэ показала, как празднует Новый год: тост под бой курантов и пародии на Путина и Горбачева
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ФОТО и ВИДЕО DELFI | Жители Ласнамяэ устроили продолжение городского салюта и рассказали, как встретили Новый 2021 год в условиях коронавируса
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ВИДЕО | Выбрать подходящие подарки всего за 10 минут! Алина Захарова и Раймонд Кальюлайд провели веселый эксперимент
Смотри, как это было!
ВИДЕООПРОС RusDelfi | "Желать здоровья в нынешней ситуации — банально": какие пожелания у людей на Новый год?
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ВИДЕООПРОС RusDelfi | "По-моему, 2020 год отразился на каждом человеке". Что люди говорят про уходящий год?
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ВИДЕООПРОС RusDelfi | Где и как жители Таллинна собираются встречать Новый год?
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ВИДЕО | Поздравление Ратаса: "в этом году Рождество придет и пройдет по-другому"
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“Самая большая ошибка — вообще не украшать!” Известный флорист и дизайнер Татьяна Тридворнова — о том, как быстро украсить дом и создать праздничное настроение
Фото и видео!
ВИДЕООПРОС DELFI В НАРВЕ | Старшее поколение выступает за ужесточение ограничений, молодежь — против
(53)
ФОТО: носят ли посетители нарвских ТЦ маски?
ВИДЕО | Обращение Юри Ратаса: давайте проведем декабрьские праздники в узком семейном кругу
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