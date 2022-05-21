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21.05.2022, 13:10

ВИДЕО | Фестиваль J-fest в Йыхви. Интервью с организаторами: "Здесь происходит крутая движуха. Если вы не с нами, вы многое пропустили!"

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Сегодня 21 мая в Йыхвиском концертном доме проходит ежегодный танцевальный фестиваль J-Fest: Showcase edition. Репортер RusDelfi поговорил с Натальей Шабарчиной и другими организаторами фестиваля о том, что сегодня будет происходить и почему такую тусовку точно не стоит пропускать!

J-fest - это фестиваль уличного танца. Мероприятие было первоначально организовано в 2019 году в рамках практической работы 11 класса двумя учениками Йыхвиской гимназии под руководством учителя по физической культуре. Сейчас это крупное международное мероприятие.

Сегодня запустится новый формат фестиваля J-Fest, где сразятся 15 команд из Эстонии и Латвии! На Showcase edition зрители смогут насладиться яркими групповыми танцевальными номерами, начиная от уличных направлений, заканчивая лирическими и экспериментальными постановками.

Сегодня в ваших руках судьба команд! Кто станет "Любимцем читателей Delfi"? Главный приз танцевальной команде, которую выберут читатели Delfi, составит 200 евро!

Голосовать можно ЗДЕСЬ!

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