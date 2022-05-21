ВИДЕО | Фестиваль J-fest в Йыхви. Интервью с организаторами: "Здесь происходит крутая движуха. Если вы не с нами, вы многое пропустили!"

Сегодня 21 мая в Йыхвиском концертном доме проходит ежегодный танцевальный фестиваль J-Fest: Showcase edition. Репортер RusDelfi поговорил с Натальей Шабарчиной и другими организаторами фестиваля о том, что сегодня будет происходить и почему такую тусовку точно не стоит пропускать!