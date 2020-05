Tänasest on kõigile audioraamatuna kuulatav miniatuurikogu “Tallinna kaart”. Ühes Tallinna Linnateatri näitlejatega sisse loetud raamatust ning Tallinna linnaruumiga seotud mälestuste talletamisest räägib videopodcastis kirjanik Jan Kaus.

Kui Jan Kausi "Tallinna kaart" kuue aasta eest paberkujul ilmus, küsisid mõned inimesed, miks peaksid nad lugema Kausi isiklikke Tallinna-mälestusi? Ja rääkisid sinna juurde mõne enda elu puudutava linnaruumi-loo, mille raamatu lugemine oli pinnale toonud. "Aga just see ongi selle raamatu eesmärk," muigab Kaus tagantjärele. Miniatuurid said lugejate hulgas peagi populaarseks. Videopodcastis uurib autorilt lugude taassünni ja linnaruuminostalgia kohta lähemalt Keiu Virro.

Audioraamatu kuju sai "Tallinna kaart" Tallinna linna eestvedamisel, kes sellega sünnipäeva tähistab. Raamatut saab tasuta kuulata nii Delfi Tasku keskkonnas kui Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogus Ellu. Lood on sisse lugenud Tallinna Linnateatri näitlejad ja Jan Kaus.

Projekti on kaasatud Tallinna Linnateater, Tallinna Keskraamatukogu, Tallinna Kirjanduskeskus ja loomulikult Kultuuriamet.

Kuula audioraamatut siit:

