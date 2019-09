Täna sai vägeva avapaugu suur üleeuroopaline Spordinädal, mille raames korraldatakse Eestis sel nädalal 1149 spordisündmust eesmärgiga pakkuda võimalikult paljudele eestimaalastele liikumisega seotud positiivseid elamusi ja kogemusi.

Seiklusfirma 360 Kraadi organiseeris Spordinädala patroonidele orienteerumismängu, kus oli ka võistlusmoment. Erinevate meediakanalite esindajad olid kohal ja tegid patroonidega võistluse kaasa. Delfiga läks koos rajale jalgpallur ja Spordnädala patroon Konstantin Vassiljev.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa nentis Spordinädala avamisel, et meie seas on kahjuks ikka veel inimesi, kes pole teinud esimest sammu liikumise suunas. “Spordinädala eesmärk on deviisi „Aeg liikuda“ kandes meelde tuletada, et liikumine on oluline. Meie eesmärk on, et Eesti rahvas saab läbi spordi ja liikumise parema tervise. Täna saab uhkusega öelda, et viimaste aastate aktiivse töö tulemusena on inimeste liikumisaktiivsus suurenenud. Oluline on hea isiklik eeskuju, et nakatada oma sõpru ja lähedasi. Soovin teile head Spordinädalat – ikka parema tervise ja tervema Eesti eest!“

Kultuuriminister Tõnis Lukas märkis avamisel, et mõõdukas kehaline liikumine on energia kogumiseks suurepärane viis. “Mida rohkem me teadlikult liigume, seda paremini see meie kehale ja vaimule mõjub. Tuju on kogu aeg hea!"

Spordinädala raames korraldatakse Eestis praeguse seisuga 1149 sündmust – nende seast leiab võistlusi, avatud ja eritreeninguid, liikumispäevi, matkapäevi, spordipäevi, tervisepäevi ja palju muud. Kui mullu kandsid spordinädala põhiraskust koolid ja spordiklubid, siis tänavu annavad õnnestumisse suure panuse ka lasteaiad ning tööandjad, kes korraldavad sportlikke ettevõtmisi oma töötajatele. Spordinädalast võtab osa 379 kooli, kes korraldavad 546 sündmust, 232 lasteaeda 345 sündmusega, 65 ettevõtet-tööandjat 83 sündmusega ja 125 spordiorganisatsiooni 175 sündmusega. Uute sündmuste registreerimine on veel võimalik, seda saab teha kodulehel www.spordinadal.ee.

Nädala üheks tipphetkeks on neljapäeva, 26. septembri õhtul toimuv #BeActive Night, mille raames on kõik huvilised kogu perega oodatud proovima erinevaid treeningstiile ja osalema pöörasel Madness Race’il Rocca al Mare MyFitnessis. Rohkem infot ajakava ja registreerimise kohta leiab kodulehel www.spordinadal.ee.

Mida ütlesid avamisel Spordinädala patroonid?

Ettevõtja ja olümpiapronks Allar Levandi: „Meie tervis sõltub otseselt, kas oleme liikuvad või mitte ja kas meie kehakaal on normis. Liikuge ise ja teie lapsed leiavad tee liikumise ja spordi juurde!“

Jalgpallur Konstantin Vassiljev: „Liikumist tuleb nautida iga ilmaga. “

Tippjuht Kai Realo: "Igasugune liikumine on väga hea – oluline on seda teha aga regulaarselt ja järjekindlalt, siis kujuneb välja ka harjumus. Enda eest hoolitsemine on oluline, sest muidu pole sul oma meeskonnale ja ettevõttele midagi anda. Vaimne võhm tuleb ikkagi kehalise treeningu tulemusena.”

Ettevõtja ja kulturist Ott Kiivikas: „Pole saladus, et iga päevaga ehitame oma ühiskonda mugavamaks ning töötame selle nimel et saaksime eluolu korraldada vähemate liigutustega. Selle varjus unustame ära aga ühe inimeseks olemise tunnuse ära - liikumise. Inimene on sündinud siia ilma liikuma. Täna oleme suutelised eksisteerima ühes toas ilma et me suuri liigutusi teeks. Nüüd on käes aeg liikuda!"

Treener Sandra Raju: “Väga lihtne on öelda, et liikumiseks pole aega. Kuidas seda seljatada? Leiad aega! Kui sa ei tea mida-millal-kuidas-kus jne teha, siis ära karda nõu küsida.”

Näitleja Tõnis Niinemets: “Kui on mingi probleem või midagi vaja teha, siis mine pooleks tunniks jooksma. Unusta sel ajal kõik oma ülesanded ning tagasi tulles tee asjad lihtsalt ära. Saadav meelehea ja enesetunne on see, mis korvab igasuguse väsimuse.”

Laulja Tanja Mihhailova-Saar:” Värskes õhus maandab stressi eelkõige just füüsiline aktiivsus. Nüüd on aeg leida motivatsiooni, et saaks end liikuma – see teeb nii ennast kui lähedasi rõõmsamaks.”

Eestis korraldab Spordinädalat Eesti Olümpiakomitee koostöös Ühendusega Sport Kõigile. Spordinädala korraldamist toetavad Erasmus+ programm, Kultuuriministeerium ning Coop Eesti. Spordinädalat tähistatakse Eestis juba viiendat aastat.

