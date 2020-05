Töötukassa nõukogu näitas rohelist tuld, et palgameede jätkuks veel ühe kuu, tõsi, rangematel tingimustel. Mis saab aga edasi?

Esialgne meede on kuni 250 miljonit eurot, tõenäoliselt võib lisakuu tuua juurde kulu 50 miljonit eurot ehk kokku läheb töötukassa reservidest circa 300 miljonit eurot.

Sotsiaalminister Tanel Kiik viitab, et otsuseid veel pole, aga kui meede peaks ka hiljem jätkuma, eeldab see valitsuse ja riigikogu poolt vastuvõetavat teist lisaeelarvet või laenuvõtmist. Kiik tõi ka välja, et meetme puhul on loogika ka see, et toetatakse neid valdkondi, kus piirangud ranged, ent nüüd on need leevenemas, näiteks ka kaubanduskeskused avatud. Küll aga on hoop suur siiski turismisektorile.

Kas ehk oleks võimalik saada rahalist abi ka Euroopa Liidust? Lähemalt juba intervjuus.

Allikas: Delfi TV