VIDEO | Kallas versus Kiik: peaminister tõmbas tuliseks kiskunud pressikonverentsil paralleeli Keskerakonna ja Venemaa vahele

"Mida saaks lääs teha, et deeskaleerida? Vaadake, meie pole seda olukorda tekitanud, me ei saa ka seda olukorda deeskaleerida. Deeskaleerida saab see, kes on olukorra tekitanud. Nii ongi," märkis peaminister valitsuse pressikonverentsil, tõmmates paralleeli idanaabri agressiivse käitumisega Ukrainas.