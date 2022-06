Smuutisõbra põhiküsimused

Blenderite valik on tohutu. Poes blendeririiulite juures edasi-tagasi kõndides tuleb pähe täiesti õigustatud küsimus – millist neist küll valida? On neid, mis on keskendunud peamiselt smuuti valmistamisele ning mille kannuosa saab hõlpsasti muuta kaasaskantavaks smuutinõuks, on nii klaas- kui ka plastkanne, nii suuremaid kui ka väiksemaid, odavamaid ja kallimaid.

Kas oled kindel, et soovid vaid smuutisid teha?



Kõige lihtsam on hakata valikut tegema juba enne poodi minekut. Alustada võiks enda vajaduste kaardistamisest. Esmalt võiks endalt küsida, millised ootused sul tulevasele blenderile on. Kas oled kindel, et soovid vaid smuutisid teha? Ka siis tuleks mõelda läbi, kas suudad leppida sellega, et valituks osutunud blender võib seada piiranguid. On blendereid, mis ei ole võimelised purustama näiteks külmutatud puuvilju ja sul tuleb oodata, millal nad on piisavalt sulanud. Kas sul on selle jaoks alati aega? Kui pole, aga armastad kindlasti jäist smuutit, siis võiks valida blenderi, mille võimsus on alates 500 W.



Blender kui mitmekülgne kodumasin