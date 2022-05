VIDEO | End rahva raha eest kõrgharinud Deniss Boroditš: miks mul häbi peaks olema?

Tallinna linnavalitsus teatas, et vallandab Boroditši ja Popeli. Põhjus: usalduse kaotus.

Deniss Boroditš ütleb videointervjuus, et tal pole sugugi häbi maksumaksja raha isiklikul otstarbel tarvitusele võtmise eest, sest kõik käis kokkulepete järgi.

Täiendkoolitus ja inimestesse investeerimine on väga vajalik, see kajastus ka töö tulemustes, kiitis Boroditš.

"Meil on ettevõtte juhtimine viidud tänapäeva tasemele, isegi paljud rahvusvahelised kolleegid tunnustavad arengut. See on nagu öö ja päev võrreldes ajaga, mil ma siia tulin, kui arvepidamine käis pliiatsi ja paberiga."