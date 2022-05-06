Опрос RusDelfi: почти все жители Ласнамяэ собираются отмечать 9 мая. Но по-разному

Многие из опрошенных собираются идти возлагать цветы к Бронзовому солдату. Но планируют это делать либо до, либо после дня Победы.

“Мы чтим память наших родных, поэтому всегда несем цветы к памятнику”, — такие мнения были самые распространенные среди ответивших.

Девушка в положении рассказывает, что ее семья каждый год отмечает день Победы, хотя в семье ветеранов в живых уже нет.

“Мы всегда возлагаем цветы, в этом году пойдем за несколько дней до праздника, 7 мая: я беременная , поэтому не хочу большого скопления людей и возможных волнений”.

Есть и те, кто в этом году решил отказаться от возложения цветов на Военном кладбище, боясь провокаций.

Некоторые опрошенные будет отмечать эту дату исключительно в кругу семьи. “Придет сын, достанем немногочисленные фотографии военного времени нашей семьи, посидим, вспомним”, — делится пожилой мужчина.