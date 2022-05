VAATA SAADET | Suurettevõtja Joakim Helenius: raha pole elus kõige tähtsam

"Minu ema oli kodune, pärit aristokraatlikust perekonnast, tema roll minu kasvamisel oli kordades suurem kui isal. Ema ütles ikka, et raha pole elus nii tähtis kui haridus. Kui sul on raha, siis tuleb osata seda austada, aga haridus on see, mis on elu alus," ütleb Joakim. "Me soovime koos abikaasa Evelyga anda oma lastele parima stardipositsiooni, aga ega ette kunagi ei tea. Lastel on teinekord oma saatus ja ka üks minu lastest on erisusega, mis vajab hoolt terve tema elu," tunnistab ettevõtja perekonna muret.