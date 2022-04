DELFI UKRAINAS | Kiievis tsiviilkaitse õppusel. "Õhuhäire korral jätate haavatud maha, et ise ellu jääda."

Delfi korrespondendid käisid vaatamas, kuidas keskuse juht Oleksandr Hižnjak ja tema instruktorid inimesi juhendavad. Vastavalt legendile on kõlanud õhuhäire ja käib miinipildujatuli. Inimesed jooksid bussist välja, aga paraku teatasid instruktorid, et kõik said surma – ohutuseeskirju ei täidetud korrektselt. Õppuste käigus toimus ka muid sekeldusi: muu hulgas selgus, et "haavatud" bussijuhile andsid kõigepealt esmaabi juba „surnud” reisijad.