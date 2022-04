VIDEO | Mõned sõjapõgenikud pidid Tallinna bussijaama pinkidel magama. Täna toodi bussijaama 10 välivoodit

Enamus Ukraina põgenikke saabub nüüd läbi Narva piiripunkti

Ida politsei prefektuurist öeldi Delfile, et kõigile Narva piiripunktist saabuvatele Ukraina põgenikele, kes soovivad jääda Eestisse, korraldatakse riigi poolt transport Tartusse ja Pärnusse. Iseseisvalt liiguvad edasi need, kes on Eestis transiidil ja soovivad minna teistesse Euroopa riikidesse.

Enamus Narva kaudu saabujatest, umbes 90-protsenti, ütlevad, et on transiidil.

Möödunud ööpäeval tuli läbi Narva piiripunkti 348 inimest, samal ajal saabus Ikla piiripunkti kaudu 178 inimest.

Vaatamata sellele ei kavatse riik praegu Narva linna põgenike vastuvõtukeskust rajada. Põgenikega tegeletakse sealsamas piiripunktis.

Narva on praeguse seisuga jäänud pidama 245 Ukraina põgenikku.