VIDEO | Peaminister Kallas Volodõmõr Zelenskõi kõnest: ta oli Eesti suunas väga sõbralik

Riigikogu esimees Jüri Ratas märkis, et Zelenskõi tõmbas oma kõnes tugeva paralleeli küüditamisega – nähtusega, mida kogevad praegu ukrainlased ning millega on eelmise sajandi keskpaigast tuttavad ka eestimaalased.

Peaminister Kaja Kallas märkis, et valitsuse eesmärk on Zelenskõi kõne taustal jätkata sama liini, mida senigi – suruda karmimaid sanktsioone energiakandjatele ning Ukrainale kandidaatriigi staatuse andmise olulisust.

"Eks tal on olnud karmimaid kõnesid ka," tõi ta võrdluseks mõningate teiste riikide parlamentidele suunatud teravused. "Aga pean ka käsi südamele pannes ütlema, et Eesti on teinud kõik, et Ukrainat aidata. Ukrainal meile etteheiteid olla ei saa."