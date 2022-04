VIDEO | Kindralmajor Palm: Vene vägede suurem pealetung Ida-Ukrainale peaks algama selle nädala lõpus või järgmise alguses

"Ega me täpselt ei tea, kas Vene Föderatsioon kavatseb peale tungida, aga kõik märgid näitavad, et suur kallaletung idas tuleb. Praegu on näha jõudude koondamist, ümber grupeerimist ja jõudude täiendamist. Selle kallaletungi tulemust on tõsiselt raske öelda," ütles Palm.