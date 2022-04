VIDEO | Jüri Ratas: Taavi Aas jätkab homme ja ülehomme. Oudekki Loonet ei taha keegi riigikogust minema ajada

Valitsuskoalitsiooni tervise kohta ütles Jüri Ratas, et erakonnad liiguvad lisaeelarve asjus kokkuleppe poole, selles on suur roll ka Taavi Aasal.

"Mina ei hakka siin tulevikku ennustama, aga täna ei ole plaanis ühtegi ministrit vahetada," vastas Ratas ajakirjaniku küsimusele, et kas näiteks nädala pärast võib olukord äkki muutunud olla. Pikemalt juba videointervjuus!

ERR-ile teadaolevalt on Keskerakonnal valminud plaan vahetada järgmise nädala alguses välja majandus- ja taristuminister Taavi Aas. ERR-iga rääkinud Keskerakonna juhtivad liikmed väitsid, et Aas pole piisavalt palju paistnud avalikkuses silma, kuigi tema sisulisele tööle etteheiteid polevat.

Üks põhjus Taavi Aasa riigikogusse tagasikutsumiseks on erakonna juhtide soov eemaldada riigikogust Taavi Aasa asendusliige Oudekki Loone. ERR-iga rääkinud erakonna üks liidritest ütles, et Oudekki Loone käitumine Venemaa agressiooni taustal ei jäta kahtlust, et enne 9. maid tuleb ta riigikogust lahkuma sundida.