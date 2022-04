VIDEO ja FOTOD | Rain Lõhmus kaitseb end COVID-i vastu hiljuti Eestisse jõudnud Novavaxiga: kui võimalik väiksem risk võtta, siis miks mitte

Kaugelt Šveitsist Eestit väisav Rain Lõhmus otsustas kodumaal lüüa mitu kärbest ühekorraga - nii muuseas otsustas ta muuhulgas ka tõhustusdoosi puhul linnukese kirja saada.

Seni kaitses teda aga juba pikemat aega pelgalt läbipõdemise teel saadud immuunsus. Miks ei läinud Lõhmus teiste vaktsiinide kasutamise teed?

"Usun teatud tehnoloogiaid - see on vanal valgutehnoloogial tehtud vaktsiin. Olen enne korduvalt saanud näiteks gripivaktsiini ja muud sarnast. Tundub ohutum teha asja, mille puhul tean, et probleeme pole," märkis Lõhmus Delfile.

Ta sõnas, et Šveits pole veel vastavat vaktsiini kasutusele võtnud.

Kui ka Eestis poleks Novavaxi kasutamine lubatud, siis kas vaktsiinisüst koroonaviiruse kaitseks olekski tegemata jäänud?

Lõhmus ei osanud sellele küsimusele täpset vastust anda.

"See vaktsiin oleks pidanud tulema juba ammu - hilines väga palju lihtsalt," märkis ta intervjuus. "Võib-olla see, et mu amet on pankur - peab olema konservatiivne, ei tohi riske võtta."

Lõhmus toonitas, et ei pea ilmtingimata teistel tehnoloogiatel toimivaid vaktsiine olulisel määral riskantsemaks, kuid eelistas siiski langetada otsuse juba mõneti läbiproovitud tehnoloogia kasuks.

Tänaseks manustatud üle paarisaja korra

Sotsiaalministeeriumist märgiti, et Novavaxi on alates märtsi algusest manustatud 243 juhul - enamjaolt on olnud tegu tõhustusdoosidega.

"Nuvaxovidiga on vaktsineeritud täna hommikuse seisuga Eestis 243 inimest. Vaktsineerijatele on vaktsiini välja läinud ca 3000 doosi ja terviseameti laos on tellimuste ootel veel ca 39 000 doosi," sõnati sotsiaalministeeriumist. "Kokku on Eestisse saabunud 42 000 doosi. Sel aastal on oodata veel 12 000 doosi saabumist."

Ravimifirma Novavax vaktsiin Nuvaxovid on esimene traditsiooniline valgupõhine koroonavaktsiin, millele on antud Euroopa Liidus müügiluba. Nuvaxovid erineb teistest seni kasutuses olnud vaktsiinidest selle poolest, et see sisaldab juba valmis antigeeni - koroonaviiruse ogavalku.