VIDEO | Jüri Ratas: läänemaailm teeb tragöödia vähendamise nimel palju, aga Ukraina ootab rohkem

"Ma arvan, Lääs ei hakka väsima, aga Euroopa Liidu mõte on see, et kõik riigid peavad otsustama üheskoos ja andma oma jah-sõna," ütles Keskerakonna esimees ja tõdes, et Euroopa Liidus on riike, kes ei taha nii jõuliselt edasi minna.