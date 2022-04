VIDEO | Toomas Tõniste: sõda Ukrainas võib kesta nädala, aga võib kesta ka kuni kolm aastat

Kaitseväe peastaabi analüüsi ja planeerimisosakonna ülema asetäitja kolonelleitnant Toomas Tõniste märkis Delfile, et kaalukauss on sõjas ukrainlaste poole peal. Seda nii moraalsetes küsimustes kui ka sõja käiku silmas pidades.

"See sõda võib olla nädala pärast läbi, aga see võib olla ka alles väga noor," tõdes Tõniste. "Võime näha kaks-kolm aastat vaikset põlemist, mis jälle lahvatab ja lahvatab."

Küll aga on ta kindel, et Ukraina väed on võimelised venelasi välja ajama. Seda suuresti oma uuenäolise strateegia toel.