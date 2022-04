VIDEO | Jaak Aab koalitsioonimängudest: erakondade juhid suhtlevadki tihedalt, ajakirjandus spekuleerib

Kaja Kallase NATO ja EL tippkohtumistel viibimise ajal peaministri kohuseid täitev Jaak Aab ütles Delfile, et täna tehtud otsuste alusel saab hakata hankeid ja muud laiapindse riigikaitse võimekuse tõstmisega seonduvat ette valmistama.

Militaarpoolel tähendavad kulutused seda, et Ukraina kogemusest lähtuvalt ostetakse asjakohast relvastust ja laskemoona, näiteks tankitõrjerelvi Javelin ja õhutõrjerelvi Stinger. Ostetakse ka droone ning tugevdadakse kaitseliidu võimekust. 20 000 kaitseliitlasele kindlustatakse väljaõpe ja varustus. Praegu on kaitseliidu asjakohane tase 7500.

"Langetasime väga kaaluka ja põhimõttelise otsuse: hiljemalt 2025. aastaks peab keskmaa õhutõrje võimekus olema koostöös liitlastega välja arendatud," ütles Aab ja lisas, et kaitseministeerium esitab nelja kuu jooksul hanke ja investeeringute kava.

"Spekulatsioonid, mis käivad siin ümber, otseselt valitsuse liikmeid ei puuduta," ütles Aab eile Eesti Ekspressis avaldatud artikli kohta sellest, et Keskerakonna esimees Jüri Ratas on proovinud koos EKRE ja Isamaaga eelmist valitsuskoalitsiooni taas kokku panna.

"Erakondade esimehed suhtlevad väga tihedalt. Kui üks erakonna esimees kohtub teisega, hakkab ajakirjandus spekuleerima, et mis nüüd valitsusega juhtuma hakkab. Kinnitan: mitte midagi ei hakka juhtuma," ütles riigihalduse minister.

Kas Reformierakonna ja Keskerakonna liit peab järgmiste riigikogu valimisteni vastu? Aab: "Oi jumal, poliitikas on väga raske ennustusi teha. Mina erakonna valitsusdelegatsiooni juhina teen tööd, et see valitsus toimiks ja töötaks."