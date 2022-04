VIDEO | Margo Grosberg: on väga suur tõenäosus, et sõda Ukrainas külmub pikemaks ajaks praegusesse seisu

Grosberg ütles Delfile, et relvastust ja varustust Venemaal veel jagub, samuti on saabumas neile soodsamad ilmaolud.

Kas Mariupoli viivituslahingutel on mõtet või oleks Ukrainal mõistlik oma jõud mujale suunata?

See on otsus, mille peab tegema Ukraina relvajõudude juhtkond. Mariupol on Ukrainale nii sõjaliselt kui ka poliitiliselt tähtis. Selle äraandmisega tekiks maakoridor Krimmi ja nn rahvavabariikide vahel, mis kindlasti on üks Vene Föderatsiooni eesmärke, andes võimaluse omada paremaid kaarte võimalikeks läbirääkimisteks. Nii kaua, kui on võimalik seda enda käes hoida, oleks see vajalik tegevus.

Teine küsimus on alati nende vägede äratoomine – kas ja kuidas on üldse võimalik piiramisrõngast välja saada. See tähendaks, et tuleks alustada väljaspool asuvate üksustega operatsiooni piiramisrõnga murdmiseks, mis teeks kaitseliini kusagil mujal õhemaks. Seega on selles küsimuses hästi palju liikuvaid osi ning head vastust ei ole. Ukrainlastel on kohapeal kindlasti parem ülevaade oma üksuste asukohast ja tegevusest, mina head vastust sellele anda ei oska.

Ütlesite pressikonverentsil, et Vene väed on suure osa oma võimekusest ammendanud. Kas on lisakäike, veel vähekasutatud relvi, mida ei ole veel näidatud?

Konventsionaalsetest relvadest on kasutuses kõik, mis Vene relvajõudude arsenalis üldse olemas on.

Kas see konflikt võib ka pikemaks ajaks sellisesse seisu külmuda, tekitades sarnase reaalsuse, nagu juba kaheksa aastat Donbassis?

See on väga suur tõenäosus, jah. Kõik põhimõtteliselt sõltubki sellest, kuidas järgmised nädalad kujunevad. Ilmastik hakkab ühel hetkel soosima Vene Föderatsiooni relvajõude, kui rasputitsa läbi saab ja maa ära kuivab, on võimalus minna suurematele manöövritele. Isikkoosseisuga on suuri probleeme, aga seal tulevad operatiivkunsti võlud mängu ehk siis milline on jätkuplaan. Kas kuskilt võetakse üksusi ära, suunatakse mingitesse kitsamatesse rindelõikudesse rohkem, et seal läbimurret saavutada. Toimub tavaline sõjaline malemäng.