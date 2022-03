Signe Riisalo: põgenike majutamiseks eraldatud 1,3 miljonit eurot on kohe otsas

Täna puudub riigil veel tervikpilt, kui suur summa riigieelarvest on kulunud sõjapõgenikega seotud tegevustele, sõnas Riisalo. Küll aga on tema sõnul teada, et nende majutamiseks eraldatud 1,3 miljonit eurot on kohe otsas ja täna jätkuvad valitsuses arutelud, kuhu hädavajalikesse kohtadesse peab veel riigieelarvest raha leidma.

Riisalo rääkis, et ta viibis esmaspäeval Brüsselis Euroopa sotsiaalministritega ja kõik Euroopa riigid tegid ühiselt ettepaneku, et lisaks juba olemasolevatele sotsiaalfondidele on tarvis täiendavat ümbrikku, et põgenike massidega päriselt toime tulla. "Kindlasti raha on murekoht, eriti riikides, kuhu surve on suurem. Lisaks piiririikidele on Eesti osutunud üsna atraktiivseks sihtriigiks," sõnas sotsiaalkaitseminister.

Sõjapõgenikega seoses on räägitud, et ühes Tallinna majutusasutuses korjati lastelt ära kaisukarusid. Ministri sõnul tegeles ta eile sellega, et aru saada, mis täpselt juhtus ja tegemist oli tervisevaldkonna spetsialiste suunisega nakkusohu vähendamiseks. "Tõepoolest karvased mänguasjad võtavad väga hästi külge ka piisknakkust," selgitas Riisalo.

Ta rõhutas, et jutt ei ole laste isiklikest mänguasjadest, jutt käis ühistes mänguruumides olevates asjadest. "Andsin jõulise soovituse, et katsume jääda avatuks, inimlikuks, empaatiliseks. Need inimesed on üsna keerulises olukorras, lapsed samamoodi ja sellist lisapinget ei vaja," lisas minister.