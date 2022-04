NULA inspiratsioonivideo | Oma heaolu saad jälgida Eestis loodud isikliku kasvu äpiga

Vaata, kuidas jõudis Kadri Tuisk oma ettevõtteni Clanbeat – see on isikliku kasvu tööriist, mis aitab inimestel avastada oma tõelisi kirgi, saavutada eesmärke ja kujundada oma tulevikku.



"Mitte kunagi varem pole noorte vaimne heaolu olnud nii kriitilises seisus kui praegusel ajal. Clanbeat tegeleb sellega, et meie õpilaste vaimne heaolu ja enesejuhtimisoskus oleksid maailma tasemel," kommenteeris Tuisk. Vaata videost!