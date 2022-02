VIDEO | "Välja, välja!" Varro Vooglaid kihutas oma tööd teinud Postimehe ajakirjaniku meeleavalduselt minema

Vooglaid avaldas taaskord vaenu meedia suhtes ning tõi tema ees seisva Postimehe ajakirjaniku eraldi välja. Mees andis mõista, et tema kui meeleavalduse korraldaja ja vastutaja käsib tal territooriumilt lahkuda.

Rahvas hakkas seejärel karjuma "välja, välja" ja "kao minema siit!". Punamäe küsis politseinikult, kas ta peab ära minema ning et kas see, mis Vooglaid oma voli kohta ütleb, peab paika. Politsei olla öelnud, et ajakirjanik võib seal viibida, ent iseküsimus olevat, kas ta ka tahab seda teha.